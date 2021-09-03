اندلاع حريق بمحول كهربائي بمقر سونلغاز بحي المجاهدين ببسكرة

اندلع حريق بمحول كهربائي، اليوم الجمعة، بمقر سونلغاز بحي المجاهدين ببسكرة.

ووفق المكلف بالاعلام بمؤسسة سونلغاز عبد الرؤوف بخوشة الحريق مس محول كهربائي 10/30 كيلو فولط.

و محولين آخرين و لحسن الحظ لم تصل النيران لباقي مرافق المقر هذا وقد تدخلت فرق سونلغاز وعناصر الحماية المدنية.

اين تمكنت من اخماده،نفس المصادر اكدت انه لم يبقى سوى 200 زبون جاري اعادة التيار الكهربائي لهم من اصل 7000 زبون، من جهة اخرى تم فتح تحقيقات تخص اسباب الحادث.