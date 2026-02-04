اندلاع حريق داخل “سوق روتشار” بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، اندلاع حريق داخل محلات تجارية بالمكان المسمى” سوق روتشار”، ببلدية القصبة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 02سا 30د، من أجل إخماد حريق داخل محلات تجارية بالمكان المسمى “سوق روتشار”، ببلدية القصبة، ودائرة باب الواد.

حيث سخرت لهذا التدخل، 07 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، فرقة البحث و التدخل في الأماكن الوعرة وسيارتي إسعاف.

