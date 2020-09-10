اندلاع حريق ضخم في مرفأ بيروت بلبنان

اندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت اليوم الخميس، بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وحسب وسائل إعلام محلية، تتصاعد ألسنة اللهب ودخان أسود كثيف في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح سبب الحريق.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مصدر عسكري لبناني إن حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن.

ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

ويحاول الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن، في الوقت الذي يبتعد فيه المواطنون عن الموقع خوفا من انفجار قد يتسبب به الحريق.