اندلاع حريق على مستوى البئر تي. جي. 16 بحقل تيقنتورين

أعلن مجمع سوناطراك، عن إندلاع حريق أمس الأحد بحقل تيفنتورين، التابع لقسم الإنتاج بإن أمناس.

وحسب بيان للمجمع، فقد وقع الحادث على الساعة الثالثة (15:00) مساءً، حيث وقع اندفاع غير مصحوب بحريق على مستوى بئر الغاز تي . جي . 16. الكائن بحقل تيفنتورين، التابع لقسم الإنتاج بإن أمناس، وذلك أثناء تنفيذ عملية ووركوفر “صيانة البئر”. مضيفا أنه لم يسفر هذا الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف البيان، أنه وفور وقوع الحادث، تم إرساء طوق أمني وتفعيل مخطط المساعدة المتبادلة من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب إن أمناس. مما أتاح تعبئة وتسخير الإمكانيات المشتركة لمجمع سوناطراك من أجل احتواء الحادث. وجراء هذا الاندفاع، اشتعل الغاز في حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً (18:20) .

وقد تم تجنيد جميع الوسائل ابشرية والمادية اللازمة للسيطرة على الحادث. كما تم إيفاد خبراء مختصين في التحكم في الآبار إلى عين المكان.

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