اندلاع حريق غابي في منطقة أولاد عنان في الميلية بجيجل

لا تزال عملية إخماد حريق غابة منطقة أولاد عنان بلدية ودائرة الميلية من طرف فرق الحماية متواصلة.

العملية تتم بالتنسيق مصالح الغابات، كما تم تدعيم عمليات الاخماد بطلعتين جويتين لطائرتين للإخماد الجوي.

تواصل فرق الحماية المدنية، رفقة ، في إخماد حريق غابة منطقة أولاد عنان بلدية ودائرة الميلية.

وتدخلت ذات المصالح صبيحة اليوم على الساعة 10 و35 دقيقة، بثلاث وحدات عملية مدعومة بفرق الرتل المتنقل.

كما أشرف على العملية كل من المدير بالنيابة وقائد الوحدة الرئيسية، الميلية وبحضور السلطات المحلية.