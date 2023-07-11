اندلاع حريق قرب السكك الحديدية.. تذبذب في رحلات القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تسجيل، على الساعة 11 و30 دقيقة، حادث انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي آغا والحراش بالجزائر العاصمة. وذلك بسبب اندلاع حريق بالقرب من السكة الحديدية.

كما أدّى هذا العطب التقني إلى توقف كلي لقطارات الضاحية (الكهربائية) بين محطة الجزائر وكل من العفرون، زرالدة. الثنية وتيزي وز، وذلك لمدة 20 دقيقة.

وأشار بيان المؤسسة، إلى أن مباشرة بعد تدخل الفرق التقنية للشركة، تم إصلاح جزء من العطب التقني. والسماح باستئناف حركة القطارات على خط واحد ما بين الجزائر والحراش.

في حين، قالت الشركة، إن حركة سير القطارات الكهربائية قطارات الضاحية تشهد تذبذبا خلال أمسية اليوم. في انتظار الإصلاح الكلي للعطب التقني. مع العلم أن باقي القطارات غير الكهربائية المتوجهة نحو مناطق غرب وشرق البلاد، عبر هذا الخط تسير بشكل عادي.

كما تقدمت SNTF باعتذاراتها لزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. مؤكدة أن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.