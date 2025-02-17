اندلاع حريق مهول بسوق الجملة للخضر والفواكه في وهران

اندلع حريق بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة ودائرة السانية بولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات مصالح أنها تدخلت على الساعة 02سا 00د، من أجل إخماد حريق، أين تم اخماده على الساعة 03سا00د. فيما لاتزال عملية التبريد والحراسة جارية .

يشار أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية ، فيما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 08 شاحنات إطفاء 02 سياراتي الإسعاف .

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