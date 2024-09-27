اندلاع عدة حرائق عبر هذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الجمعة، على الساعة الرابعة عصراً.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالة نتقرة ببلدية خراطة في بجاية. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ونداجة ببلدية برباشة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

فيما اندلع حريق أدغال وأحراش بوسط المدينة ببلدية شميني، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية المدية، اندلع حريق غابة بالمكان المسمى فرقة تاغدة ببلدية تابلاط. فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما ولاية مستغانم، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قروامسة ببلدية سيدي علي، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمغراسن ببلدية ازفون، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

فيما اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ثالا تقانا ببلدية فريحة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تالا عثمان ببلدية تيزي وزو، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

واندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تاقمونت أوكروش ببلدية بني دوالة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اعوينة ببلدية يعكورن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيبازة، اندلع حريق غابة سيدي أمحمد يوسف ببلدية سيدي سميان، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ميلة، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الشمامس ببلدية بوحاتم، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، اندلع حريق أشجار مثمرة بالمدخل الغربي ببلدية الظهرة في الشلف. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية بسكرة، اندلع حريق نخيل بالمكان المسمى حي فلياش ببلدية بسكرة، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الدرابلة ببلدية العامرة، في عين الدفلى. حيث تم إخماد الحريق نهائيا.