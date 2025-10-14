اندلاع 10 حرائق عبر ولايات الوطن اليوم

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 10 حرائق غابات أدغال وأحراش اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي لنهار اليوم على الساعة 13سا30د، فقد تم تسجيل 10 حرائق، حيث أخمد منها 3 نهائيا و حريقين آخين أخمدا وتحت الحراسة فيما تبقى عملية اخماد 5 حرائق متواصلة.

ولاية البليدة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي سرحان - بلدية بوعينان، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية مستغانم

حريق غابة بالمكان المسمى غابة بورحمة – دوار الدرازيد – بلدية بن عبد المالك رمضان، عملية الحراسة متواصلة.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى مزرعة مختاري – بلدية مراد، عملية الحراسة متواصلة.

ولاية سكيكدة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة العسة – بلدية أولاد أعطية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق غابة بالمكان المسمى جبلة – بلدية بني كسيلة، عملية الإخماد متواصلة.

ولاية المدية

حريق غابة بالمكان المسمى بوخراط – بلدية الحوضان،عملية الإخماد متواصلة.

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي داود – بلدية سيدي داود، عملية الإخماد متواصلة.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية القلعة – بلدية تيقزيرت، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مكان لاكريت – بلدية ماكودة، عملية الإخماد متواصلة.

ولاية البويرة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اغزر أوفورن – بلدية السحاريج، عملية الإخماد متواصلة.

