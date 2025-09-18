اندلاع 12 حريقا خلال يوم واحد

أعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 الأخيرة حتى الساعة الثامنة صباحا. وهذا بتسجيل 12 حريقا.

كما اشارت الحماية، إلى أن من 12 حريقا، تم إخماد 11 حريقا، وإبقاء منطقة واحدة تحت الحراسة. فيما لا توجد أي عملية جارية.

ولايـة بجاية

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عين زبدة بلدية بني مليكش

تم إخماد الحريق نهائيا .

ولايـــــة البويرة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عين الزبدة بلدية أغبالو

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى تلارانا بلدية السحاريج

ولايـة تيزي وزو

حريق أدغال و أحراش بقرية ابسكرين بلدية أغريب

تم إخماد الحريق نهائيا .

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بقرية تبودشت بلدية أغريب

حريق أدغال و أحراش بقرية بوحامو بلدية عين الزاوية

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية تشنطيرث بلدية ذراع الميزان.

ولايـة جيجل

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الجردة بلدية جيملة

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولايـة سكيكدة

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بقرية الحمام بلدية كركرة.

ولايـة المدية

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عين مقران بلدية سي المحجوب

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولايـة خنشلة

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى جبل رومي لعويجة بلدية أولاد رشاش.

ولايـة باتنة

في حين، يتواجد حريق غابة إيش علي حوز أشنتوف بلدية وادي الشعبة تحت الحراسة.