اندلاع 14 حريقاً خلال يوم واحد

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أنها سجلت 14 حريقاً بين حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش. في حين تم إخماد 13 حريقاً والعملية لا تزال في منطقة واحدة.

ولايـة سوق أهراس

كما تم إخماد حرائق غابة بالمكان المسمى منطقة قيراطة-أولاد بالشيح بلدية المشروحة. والقلالة بلدية الحنانشة، وأحراش بالمحذاة من الطريق الإجتنابي الوزن الثقيل.

في حين، لا تزال العملية متواصلة في غابة بالمكان المسمى مشتة عين شكوة بلدية الحنانشة.

ولايـة عنابة

حريق غابة بالمكان المسمى سيدي عاشور بلدية عنابة.

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية الطارف

حريق غابة بالمكان المسمى بوحصير بلدية عين الكرمة.

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيزي وزو

كما تم إخماد حريقي أدغال و أحراش بالمكان المسمى شالا واطي، وابشار بلدية افليسن.

ولاية باتنة

حريق غابة بالمكان المسمى ايش علي بلدية تازولت

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية ميلة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مشتة العيادة بلدية العياضي برباس

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى آيت عمر بلدية بني عمران

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بجاية

كما تم إخماد حرائق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الواسطة و اغيل حساين بلدية سوق الإثنين. وسمعون وادي بلدية شميني.