اندلاع 16 حريقا عبر 7 ولايات !

أعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة. حيث تم تسجيل 16 حريقا.

منها 3 لا تزال عملية الاخماد متواصلة ، و4 تحت الحراسة. فيما تم اخماد نهائيا 9 حريقا.

ولاية البليدة

حريق غابة بالمكان المسمى حي حقو فرعون بلدية الشريعة

عملية الإخماد متواصلة..

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاشت بلدية صوحان

ولاية تيزي وزو

في حين، لا توال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تقموت اعباش بلدية أزفون

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بالمكان المسمى قرية أيت عيشى بلدية إجر، وتيزي حلوان بلدية بونوح

في حين، لا تزال عملية الحراسة متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية أيت إسعد بلدية إيفيغا

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بالمكان المسمى قرية درانة بلدية أبودرارن

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اولاد علي بلدية شعبة العامر

عملية الحراسة متواصلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية الطرفة بلدية برج منايل

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة بوعشرة بلدية الشيقارة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حلوان بلدية أيت لعزيز

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المدية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى دوار بن خاوة بلدية وامري

عملية الحراسة متواصلة.

ولايـة بجاية

حريق غابة بالمكان المسمى أيت عنان بلدية درقينة

عملية الحراسة متواصلة.

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى بوعيسي بلدية تاسكريوت.

في حين، تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أنقوش بلدية تاسكريوت.

ولاية عين الدفلى

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية سيد اناصر بلدية جندل

تم إخماد الحريق نهائيًا.