اندلاع 18 حريقا في يوم واحد !

أعلنت الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت الحماية المدنية، 18 حريقا، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة في منطقة واحدة. وتم اخماد 14 حريقا نهائيا، ووضع 3 حرائق تحت الحراسة.

ولاية البليدة

كما تم إخماد حريق و عملية الحراسة متواصلة بغابة - حي حقو فرعون (بلدية الشريعة )

ولاية بجاية

حريق غابة بالمكان المسمى اخرازن بلدية بوخليفة

عملية إخماد الحريق متواصلة

حريق أدغال وأحراش – مفترق الطرق (بلدية بجاية)

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – نزلة (بلدية درقينة)

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – أغيل أو جبار (بلدية سوق الاثنين)

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – ثالة ندرث (بلدية درقينة)

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – بوعيسي (بلدية تاسكريوت)

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية تيزي وزو

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – أيت وازن عاطوش (بلدية ماكودة)، غابة – قرية تيروال/أيت عبد علي (بلدية واسيف). طريق تيفرة (بلدية تيقزيرت)، أقني فيلقان (بلدية بني زيكي)، قرية تقموت اعباش (بلدية أزفون).

ولاية جيجل

حريق أدغال وأحراش – بوعقبة (بلدية أولاد يحيى خدروش )

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية سكيكدة

حريق أدغال وأحراش – طريق بيسي (بلدية بني بشير)

تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

ولاية قسنطينة

حريق أدغال و أحراش – غابة الحمبلي (بلدية عين عبيد )

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية المدية

حريق غابة – غابة مودة (بلدية أولاد إبراهيم )

تم إخماد الحريق و عملية الحراسة متواصلة.

ولاية الطارف

حريق غابة – مشتة محمد الطيب (بلدية بوحجار )

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية تيبازة

حريق غابة – واد اومازر (بلدية شرشال)

تم إخماد الحريق نهائيًا