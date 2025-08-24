اندلاع 19 حريقا عبر 9 ولايات
أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 حريقا في مختلف الغابات، الأدغال والأحراش، عبر 9 ولايات.
واشارت الحماية المدنية، في حصيلتها الأخيرة إلى غاية الثامنة صباحا، إلى أن من بين 19 حريقا تم إخماد 18 . ولا تزال العملية جارية في منطقة واحدة.
ولاية تيزي وزو
حريق أدغال وأحراش بقرية ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻳﺖﺍﻋﻠﻲ ﺍﻭﻟﻮﺩ - بلدية ﺃﻳﺖﺗﻮﺩﺭﺕ
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى تيملغراس – بلدية أزفون
كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بقرية آيت علي أوحرزون – بلدية ﺃﺑﻮﺩﺭﺍﺭﻥ، وأهردوان – بلدية ذراع الميزان.
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثشنتيرث – بلدية ذراع الميزان
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق غابة بالمكان المسمى تافوغالت – بلدية آيت يحي موسى
تم إخماد الحريق نهائيًا.
في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بقرية تقموت عباش – بلدية أزفون
ولاية بجاية
حريق أدغال وأحراش – قرية آيت أعمر أيوب – بلدية تالة حمزة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى خليل – بلدية برباشة
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى ثاغزويت – بلدية بجاية
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺗﻘﻠﻴﻌﺚ– بلدية ﻣﻠﺒﻮ
ولاية البويرة
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى أغزراوڨورن – بلدية أمشذالة – دائرة السحاريج
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية جيجل
كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة – المكان المسمى أولاد عميور – بلدية القنار نوشفي
ولاية عنابة
حريق أدغال وأحراش بمنطقة فيفي – بلدية عنابة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية برج بو عريريج
كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وادي شرطيوة – بلدية برج زمورة.
ولاية بومراس
حريق أدغال وأحراش بقرية أولاد عامر بشالة – بلدية برج منايل
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية سوق اهراس
حريق أدغال وأحراش بطريق الوزن الثقيل – بلدية مشروحة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية ميلة
كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي مروان مركز – بلدية سيدي مروان.
حريق غابة بالمكان المسمى مشتى بنات عثمان – بلدية العياضي برباس
تم إخماد الحريق نهائيًا.