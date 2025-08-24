اندلاع 19 حريقا عبر 9 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 حريقا في مختلف الغابات، الأدغال والأحراش، عبر 9 ولايات.

واشارت الحماية المدنية، في حصيلتها الأخيرة إلى غاية الثامنة صباحا، إلى أن من بين 19 حريقا تم إخماد 18 . ولا تزال العملية جارية في منطقة واحدة.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بقرية ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻳﺖﺍﻋﻠﻲ ﺍﻭﻟﻮﺩ - بلدية ﺃﻳﺖﺗﻮﺩﺭﺕ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى تيملغراس – بلدية أزفون

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بقرية آيت علي أوحرزون – بلدية ﺃﺑﻮﺩﺭﺍﺭﻥ، وأهردوان – بلدية ذراع الميزان.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثشنتيرث – بلدية ذراع الميزان

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى تافوغالت – بلدية آيت يحي موسى

تم إخماد الحريق نهائيًا.

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بقرية تقموت عباش – بلدية أزفون

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش – قرية آيت أعمر أيوب – بلدية تالة حمزة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى خليل – بلدية برباشة

حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى ثاغزويت – بلدية بجاية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺗﻘﻠﻴﻌﺚ– بلدية ﻣﻠﺒﻮ

ولاية البويرة

حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى أغزراوڨورن – بلدية أمشذالة – دائرة السحاريج

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة – المكان المسمى أولاد عميور – بلدية القنار نوشفي

ولاية عنابة

حريق أدغال وأحراش بمنطقة فيفي – بلدية عنابة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية برج بو عريريج

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وادي شرطيوة – بلدية برج زمورة.

ولاية بومراس

حريق أدغال وأحراش بقرية أولاد عامر بشالة – بلدية برج منايل

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق اهراس

حريق أدغال وأحراش بطريق الوزن الثقيل – بلدية مشروحة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي مروان مركز – بلدية سيدي مروان.

حريق غابة بالمكان المسمى مشتى بنات عثمان – بلدية العياضي برباس

تم إخماد الحريق نهائيًا.