اندلاع 21 حريقا خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 21 حريق غابات، أدغال وأحراش، خلال 24 ساعة عبر ولايات الوطن.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 24 أكتوبر 2025 الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 25 أكتوبر 2025 الساعة 08سا00د، تم تسجيل اندلاع 21 حريق غابات، أدغال وأحراش، أخمد منها 19 حريقا فيما يبقى حريقين تحت الحراسة.

ولاية الشلف

حريق أدغال و أحراش - بقعة أولاد بوعلي – بلدية الزبوجة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق غابة – المكان المسمى الشريعة – بلدية أوزلاقن، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – صفايح – بلدية أدكار، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – أغيل حمامة – بلدية صدوق، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – أفوغالن – بلدية بوخليفة، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال و أحراش – كبوش – بلدية أدكار، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أحراش – الطريق الأحادي – بلدية القصر، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أحراش – بوحاتمن – بلدية بجاية، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أحراش وأدغال – تيزي مغلاط – بلدية أوزلاقن، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال و أحراش – المكان المسمى آيت سعيد – بلدية تاوريرت إغيل، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال و أحراش بالطريق الوطني رقم 24 بلدية أزفون، عمليه الإخماد متواصلة

حريق أدغال و أحراش – قرية بيزارقة – بلدية أزفون، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – قرية توريرت – بلدية الأربعاء نايث إيراثن، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال و أحراش – تحوشات– بلدية ايت تودرت، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال و أحراش – سيدي عبد الله – بلدية بني عيسى، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – قرية أيت مسعود – بلدية مكيرة، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية سطيف

حريق أدغال و أحراش – قرية بني بزاز – بلدية بابور، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية المدية

حريق أدغال وأحراش – تيبحيرين – بلدية ذراع السمار، تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أدغال وأحراش – عين مازوز – بلدية سي المحجوب، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية جيجل

حريق غابة بالمكان المسمى بني حي بلدية سيدي معروف، عملية الإخماد متواصل

