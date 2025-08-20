اندلاع 22 حريقا في مختلف ولايات الوطن !

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية 8 صباحا.

وسجلت الحماية المدنية نشوب 22 حريقا في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن. حيث تم اخماد 6 حرائق نهائيا، وفيما لاتزال عمليات إخماد 12 حريقا متواصلة، و4 أخرى تتواجد تحت الحراسة.

ففي ولاية بجاية فتم تسجيل 8 حريقا في مختلف الغابات والأدغال. حيث اندلع حريق بالمكان المسمى المقام - بلدية شميني. أين تم إخماده نهائيًا.

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تالة أوغانيم – بلدية أوقاس.

في حين، لا تزال عملية الاخماد متواصلة في أدغال وأحراش بالمكان المسمى أوريسن – بلدية تيزي نبربر. وبالمكان المسمى بوعمارة – بلدية تيزي نبربر.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بورافع – بلدية أوزلاقن

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺗﻴﺰﻱ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ بلدية ﺃﻳﺖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

عملية الإخماد متواصلة.

في حين، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى ﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ ﺇﻏﻴﻞ بلدية ﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ ﺇﻏﻴﻞ

تم إخماد الحريق، إلا أن عملية الحراسة متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى ﺗﺎﺑﻼﻛﺖ بلدية ﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ ﺇﻏﻴﻞ

تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ابويسفن – بلدية بوزغن

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى قرية الخميس – بلدية عزازقة

عملية الإخماد متواصلة…

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ايت بويحي – بلدية بني دوالة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق في غابة بالمكان المسمى قرية الهامري – بلدية فريحة. و ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻳﺖ ﺍﻋﻠﻲ ﺍﻭﺣﺮﺯﻭﻥ – بلدية ﺃﺑﻮﺩﺭﺍﺭﻥ.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تاجالت – بلدية الصوامع

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عقاذ – بلدية أيت بومهدي

عملية الإخماد متواصلة…

ولاية البويرة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية زيمة – بلدية بوكرام

عملية الإخماد متواصلة …

ولاية بومرداس

كما لا تزال عملية اخماد الحريق متواصلة في غابات بالمكان المسمى غابة شويشة – بلدية زموري، قرية ازراراتن – بلدية تيمزريت

ولاية تيسمسيلت

في حين ، لا تزال الجهود متواصلة لإخماد حريق غابة بالمكان المسمى دوار السمن – غابة بزاوش – بلدية لرجام

ولاية سوق أهراس

حريق غابة بالمكان المسمى مشتة فيض الوحش – المزرعة – بلدية مشروحة

عملية الإخماد متواصلة…

كما تم إخماد الحريق، وعملية الحراسة متواصلة في غابة بالمكان المسمى الحجاجية – بلدية مشروحة.

ولاية أم البواقي

حريق غابة بالمكان ﻏﺎﺑﺔ ﻗﺪﻣﺎﻥ – بلدية ﺳﻮﻕ ﻧﻌﻤﺎﻥ

تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…