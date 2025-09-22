اندلاع 24 حريقا خلال يوم واحد

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال يوم واحد حتى الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أنها سجلت 24 حريقا في العديد من الغابات، الأدغال والأحراش.

حيث أخمد 23 حريقا نهائيا، ولا تزال تحت الحراسة في منطقة واحدة.

ولاية البويرة

حريق غابة بالمكان المسمى ثلارنا، بلدية وادي السحاريج

تم إخماد الحريق، في حين لا تزال عملية الحراسة متواصلة

ولاية بجاية

كما تم إخماد حرائق أدغال و أحراش بالمكان المسمى امعراط بلدية برباشة. تيحريقين، بلدية أكفادو، تاشروفت تنساوت، بلدية بوحمزة، لتناين بلدية ذراع القايد، مزرعة بينار، بلدية أميزور. حي cns، ببلدية بجاية، التجزئة، بلدية القصر.

ولايـة تيزي وزو

كما تم إخماد حرائق أدغال و أحراش بالمكان المسمى آيت سيدي يحي بلدية أزفون. تندلس، بلدية آيت خليلي، اعفير، بلدية بوجيمة، شرفاء نبهلول، بلدية عزازقة. مرابيع، بلدية فريحة.

ولاية جيجل

كما تم إخماد حرائق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قريبة امرزيو، بلدية برج الطهر. منطقة تلاطو مشتة أولاد علي، بلدية زيامة منصورية.

ولاية قسنطينة

كما تم إخماد حرائق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عرب الشعبة ، بلدية زيغود يوسف. مزرعة الدوادي قرب، بلدية عين السمارة.

ولاية سطيف

كما تم إخماد حرائق أدغال وأحراش بقرية لوطة الحوش، بلدية بوعنداس. وادي عصرة، بلدية بابور.

ولاية بومرداس

كما تم إخماد حريقين في شميسية، بلدية سيدي داود. و الرباربية، بلدية تيجلابين.

ولاية ميلة

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الماء لكحل، بلدية حمالة.

ولايـة وهران

وتم إخماد حريق أدغال سيدي بختي، بلدية عين الكرمة.

ولاية سوق أهراس

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مشتة دكمة، بلدية المشروحة

تم إخماد الحريق نهائيا.