اندلاع 27 حريقا خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل 27 حريقا غابات أدغال وأحراش خلال يوم واحد عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الاخيرة حتى الساعة الثامنة صباحا. بلغ عدد الحرائق 27 حريقا، اخمدت 24 منها فيما تبقى عملية إخماد حريق واحد متواصلة وحريقان آخران اخمدا وتحت الحراسة.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت مرعي - بلدية خراطة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أقمون – بلدية بني معوش، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عنان – بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت يحيى – بلدية السوق أوفلا، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاڨرابت – بلدية بني جليل، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إغيل نتازروث – بلدية تيزي نبربر، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البليدة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي سرحان – بلدية بوعينان، عملية الحراسة متواصلة.

ولاية تيزي وزو

كما تم اخماد حرائق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية بويدف – بلدية ذراع بن خدة، ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻔﻴﺮ – بلدية ﺑﻮﺟﻴﻤﺔ، تم إخماد الحريق نهائيًا.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قؤية عربي – بلدية أفليسن، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية حلوان – بلدية بونوح، تم إخماد الحريق نهائيًا.

بالإضافة إلى حريق غابة بالمكان المسمى قرية أيت ميمون – بلدية أيت عڨواشة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية إغيل مهني – بلدية أغريب، تم إخماد الحريق نهائيًا.

كذلك حريق غابة بالمكان المسمى قرية بركانة – بلدية تيرمتين، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى قرية تافوغالت – بلدية أيت يحيى موسى، تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالا بونان – بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى معيزا – بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيًا.

وحريق غابة بالمكان المسمى قرية قنطيجة – بلدية عين الزاوية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالا معمر – بلدية ذراع الميزان، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

كما تم اخماد حريقي غابة بالمكان المسمى مشتى فج العُص – بلدية أراقن،وأييس – بلدية سيدي معروف نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تازروت – بلدية بابور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المدية

كما تم اخماد حريق غابة بالمكان المسمى أولاد جوثة – بلدية وامري، نهائيًا.

ولايـة مستغانم

حريق غابة بالمكان المسمى غابة بورحمة – بلدية بن عبد المالك رمضان، عملية الحراسة متواصلة.

ولايـة تيبازة

في حين، لا تزال العملية متواصلة في غابة بالمكان المسمى مزرعة مختاري – بلدية مراد.

كما تم اخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة أولاد عوالي – بلدية مراد، نهائيا.

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة سيدي دريس – بلدية القرارم قوقة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

