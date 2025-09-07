اندلاع 28 حريق غابات خلال 24سـا

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 28 حريق غابات، أدغال وأحراش خلال 24 ساعة عبر التراب الوطني.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.06 الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.07 الساعة 08سا00، تم تسجيل 28 حريق غابات، أدغال وأحراش.

وأوضحت ذات المصالح أنه تم اخماد 23 حريقا نهائيا، و3 أخرى أخمد وهي تحت الحراسة، فيما لا تزال العمليات جارية على 2 منها.

ولاية بجاية:

نشوب حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى بوعمارة بلدية تيزي نبربر، وعملية الإخماد متواصلة.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تبلوط بلدية أوقاس، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اقني مسعود بلدية تيزي نبربر، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى عكاش بلدية تامريجت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي يحي بلدية شميني، أخمد تحت الحراسة.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاريقث بلدية سوق الإثنين، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ايني مركو بلدية أيت اسماعيل، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيعشاش بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اذرار نفاذ بلدية أيت اسماعيل، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيزي وزو:

نشوب حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى رجاونة بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تلاتة بلدية تيقزيرت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سوق الاحد بلدية تيميزارت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بحي أنان بلدية تيزي وزو، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى القلعة بلدية تيقزيرت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش باقامة 100 مسكن بلدية أزفون، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش باقامة 100 مسكن بلدية أزفون، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية سكيكدة:

حريق غابة بمنطقة جبل ماشيو بلدية الشرائع، عملية الإخماد متواصلة.

ولاية قالمة:

حريق أدغال وأحراش بعين تحممين بلدية مجاز الصفاء، أخمد تحت الحراسة.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الشكر بلدية بوحمدان ، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بومرداس:

حريق أدغال وأحراش بقرية أولاد عبد الله بلدية شعبة العامر، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بقرية سباو بلدية بغلية، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بقرية عين السخونة بلدية برج منايل، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بقرية تاقدمت بلدية دلس، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بقرية بن حمزة بلدية بغلية، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بحي الساحل بلدية بومرداس، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيسمسيلت:

حريق غابة بدوار بني دزولي قسمة المديون بلدية بني شعيب، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تيبازة:

حريق أدغال وأحراش بدوار توارس بلدية قوراية، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال وأحراش بدوار واعلي بلدية الناظور، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولايـة ميلة:

حريق غابة بجبل غابة بوعفرون بلدية مينار زارزة، أخمد تحت الحراسة.

