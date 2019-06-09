اندلاع 35 حريقا بالحقول ومحيط الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في سطيف

شهدت ولاية سطيف في 72 ساعة الاخيرة ارتفاع ملموس في عدد الحرائق المسجلة بعدما وصلت إلى35 حريق بمختلف بلديات الولاية.

حيث تسببت في تسجيل خسائر معتبرة منها إتلاف حوالي 25 هكتارا من محصول الشعير القائم، 12 هكتارا من القمح اللين، 200 حزمة شوفان، بالإضافة إلى 14 هكتارا من الحشائش، ونصف هكتارا من الأدغال.

وحسب مصادر الحماية المدنية لولاية سطيف، فان سلسلة الحرائق سجلت أيضا بكل من حمام السخنة، العلمة، القلتة الزرقاء(كعوان)، بازر سكرة (الزاوية)، الرصة(القمامزة)، معاوية(بني سكفال)، عين آزال(الوسرة) وحربيل.

وقد تمكنت الفرق المتدخلة بمساعدة الفلاحين والمواطنين في بعضها بتسخير جرارات فلاحية بمحاريث وخزانات ماء من محاصرة هذه الحرائق ومنعها من الإنتشار إلى باقي المزارع والبنايات المجاورة.

كما أضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل ما يقارب الـ 25 حادث مرور 7 منها كان طرفا فيها أصحاب الدراجات النارية، تسببت إجمالا في إصابة 28 شخصا بدرجات متفاوتة من الخطورة، دون تسجيل حادث وفاة.

مضيفا انع تم تقدير محل التدخلات خلال هذه الفترة إلى 284 تدخلا.