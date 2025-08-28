اندلاع 35 حريقا خلال يوم واحد !

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، خلال 24 ساعة الأخيرة حتى الساعة الثامنة صباحا.

وبلغ عدد الحرائق المسجلة 35 حريقا، ولا تزال العملية متواصلة في 5 مناطق، وتم احماد تحت الحراسة 3 حرائق. كما تم اخماد نهائيا 27 حريقا.

ولاية البليدة

حريق غابة - حي حقو فرعون – بلدية الشريعة

عملية الإخماد متواصلة (بدعم بري + جوي).

ولاية جيجل

حريق غابة – بالمكان المسمى أييس– بلدية سيدي معروف

عملية الإخماد متواصلة.

حريق غابة – مدخل بلدية برج الطهر – دائرة الشقفة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال و أحراش– قرية اصناجن – بلدية أفليسن. قرية إيت علي أو محند – بلدية إيلولة أمالو. و قرية أشكرن – بلدية ذراع الميزان. وقرية محاقة – بلدية إجر، و قرية تيروال – بلدية أيت بومهدي، وقرية آيت ورزدين – بلدية تادمايت.

ولايـة الطارف

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة (بدعم بري + جوي) بغابة – بالمكان المسمى غابة البندير – بلدية عصفور.

حريق أدغال وأحراش – ام السكك – بلدية الزيتونة

أُخمِد تحت الحراسة.

حريق غابة – عين إسماعيل – بلدية العيون –

عملية الإخماد متواصلة.

في حين، تم إخماد نهائيًا .حريق غابة – الحدبة – بلدية الشافية – دائرة بوثلجة.

ولاية سكيكدة

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة – منطقة أجادن – بلدية قنواع – دائرة الزيتونة، ومنطقة سبع رقود بلدية زردازة. و منطقة الريحان بلدية بن عزوز.

ولاية قالمة

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى عين قطن بلدية عين صندل.

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – مشتى صويبينة – بلدية حمام النبايل – دائرة حمام النبايل. والمكان المسمى المطوية بلدية عين العربي، ووادي الشحم بلدية النبايل.

ولاية قسنطينة

في حين، أُخمِد تحت الحراسة حريق أدغال وأحراش – مشتى الدغرة – بلدية زيغود يوسف.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش – مشتى اقني حمام – بلدية تالة إيفاسن –

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولايـة بجاية

كما تم إخماد نهائيًا حرائق غابة – جبل ناصح – بلدية تيشي، منطقة زنتوت – بلدية سوق الإثنين. منطقة أنار عاصم – بلدية سوق الإثنين، والمكان المسمى تيمعرست – بلدية تيزي نبربر. وأقني نركو – بلدية أيت إسماعيل.

ولايـة سوق اهراس

في حين، أُخمِد تحت الحراسة حريق أدغال وأحراش – مشتة قابل العالية – بلدية خميسة – دائرة سدراتة

حريق أدغال وأحراش – مشتة دكمة – بلدية مشروحة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عنابة

حريق غابة – المنطقة الجبلية طاشة – بلدية برحال

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عين الدفلى

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى الطوالبية – بلدية بومدفع –

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش – قرية دكان – بلدية عمال

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولايـة وهران

حريق أدغال – كاريرة العنصر – بلدية العنصر – دائرة عين الترك

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الشلف

حريق غابة – غابة بوشقيف – بلدية الظهرة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش – مشتى تاريدالت – بلدية أحمد راشدي

واندلع، أمس الأربعاء، 41 حريقا، فيما تم اخماد 32 حريقا نهائيا، ولا تزال العملية جارية في 7 مناطق. في حين تم وضع منطقتين تحت الحراسة.