اندلاع 36 حريقا في 13 ولاية خلال يوم واحد !

أعلنت المدرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة حتى الساعة 8 صباحا. حيث سجلت 36 حريقا بين أدغال وأحراش وغابات.

ومن 36 حريقا، تم إخماد نهائيا 33 حريقا، ولا تزال العملية متواصلة في نقطتين، فيما تم وضع حريق نقطة تحت الحراسة.

ولايـة الشلف

حريق غابة - منطقة واد الداموس دوار بوعمامين – بلدية بني حواء

عملية الإخماد متواصلة

ولايـة قالمة

حريق غابة – مشتة بني عدي – بلدية حمام دباغ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ ﺟﺒﻞ ﺑﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ – بلدية ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ

عملية الإخماد متواصلة.

ولايـة سوق اهراس

حريق غابة – مشتة المسراّن – بلدية أولاد إدريس

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – ﺸﺘﻪ ﻟﻮﺭﻳﺪﺓ-ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ – بلدية ﻣﺸﺮﻭﺣﺔ

عملية الحراسة متواصلة.

ولايـة باتنة

حريق أحراش – جبل عزاب – بلدية باتنة

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولايـة بجاية

حريق أحراش – منطقة بوشرطيوة – بلدية خراطة

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺗﺪﺭﻗﻮﻧﺖ – بلدية درقينة

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺍﻳﺖ ﺍﻋﻤﺮ ﺍﻭﺯﻗﻦ – بلدية ﺇﻏﺮﻡ

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺑﻮﻋﻜﺮﺍﺯ – بلدية ﺳﻮﻕ ﻹﺛﻨﻴﻦ

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺍﻭﺑﻴﻼﻑ – بلدية ﺧﺮﺍﻃﺔ

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺇﻳﻮﺭﺳﻴﻦ – بلدية ﺗﻴﺰﻱ ﻧﺒﺮﺑﺮ

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة وأحراش – ﺍﻳﺖﻣﺒﺎﺭﻙ – بلدية ﺃﻳﺖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولايـة تيزي وزو

حريق غابة – قرية مزقن – بلدية إيلولة أمالو

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – المكان المسمى تالا علام – بلدية تيزي وزو

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية أماسونن – بلدية ﺃﻓﻠﻴﺴﻦ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية ﺑﺴﻜﺮﻳﻴﺎﻥ – بلدية ﺃﻏﺮﻳﺐ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية معاشرة – بلدية ﻣﺎﻛﻮﺩﺓ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية تيشتيون – بلدية ﺃﻳﺖ ﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﻰ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية الهمري – بلدية ﻓﺮﻳﺤﺔ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة – قرية عدني – بلدية ﺍﺭﺟﻦ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال و أحراش – وسطا لمدينة – بلدية بوغني

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق أحراش – تانفدور – بلدية الميلية

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – بني ميمون – بلدية أولاد يحيى خدروش

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – أمزاي – بلدية برج الطهر

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق غابة – المسايكة – بلدية أولاد يحيى خدروش

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أحراش – ﺳﺎﺑﻠﻴﻦ – بلدية ﺃﺭﺍﻗﻦ

تم إخماد الحريق نهائيًا

حريق أحراش – ﺑﻮﻋﺰﻭﻥ ﺟﻴﻤﺎﺭ – بلدية ﺍﻟﺸﻘﻔﺔ

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولايـة سطيف

حريق غابة – أولاد علي – بلدية حمام قرقور

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية سكيكدة

حريق غابة – منطقة اللوحة – بلدية عين زويت

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية ميلة

حريق أحراش – مشتة بوالنمل – بلدية تسالة المطاعي

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بومرداس

حريق غابة – أولاد زيان – بلدية تيِمزريت – بلدية ﺗﻴﻤﺰﺭﻳﺖ

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولايـة الطارف

حريق غابة – منطقة حراقة – بلدية الشافية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولايـة خنشلة

حريق غابة – طريق حمام الصالحين – بلدية خنشلة

تم إخماد الحريق نهائيًا

ولايـة البويرة

حريق أحراش – ﺣﻲ ﻣﺨﺎﺯﻧﻲ – بلدية ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش – ﺣﻲ ﻣﺸﺎﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ – بلدية ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﻧﻲ

تم إخماد الحريق نهائيًا.