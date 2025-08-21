اندلاع 41 حريقا عبر 13 ولاية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 41 حريقا في مختلف الغابات، الأدغال والأحراش، عبر 13 ولاية.

واشارت الحماية المدنية، في حصيلتها الأخيرة إلى غاية الثامنة صباحا، إلى أن من بين 41 حريقا تم إخماد 40 . وإبقاء حريق واحد تحت الحراسة.

كما تم حرائق بجاية نهائيا، على غرار أدغال وأحراش بالمكان المسمى تونف - بلدية تييمزريت، وإقر نعلي – بلدية فرعون أميزور. حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوسبعة – بلدية أميزور، وتيقمتين – بلدية أوزلاقن. حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تالة أوغانيم – بلدية أوقاس. وتيزي الخميس – بلدية آيت إسماعيل، والمقام – بلدية شميمي، بورافع – بلدية أوزلاقن. وحريق غابة بالمكان المسمى اوريسن – بلدية تيزي نبرير (أوقاس)، وبوعمارة – بلدية تيزي نبرير (أوقاس).

وتم اخماد حريق غابة بالمكان المسمى قرية زيمة – بلدية بوكراع بولاية البويرة نهائيًا.

كما تم السيطرة وإخماد كل حرائق ولاية تيزي وزو على غرار غابة بالمكان المسمى قرية احميل – بلدية يعكوران. وقرية محاقة – بلدية إجر (بوزغن)، وقرب نفطال – بلدية فرّيحة، وقرية تيڤرضوث – بلدية عين الحمام، وأغيل أزوقاغ – بلدية يعكوران . وكذا قرية آيت عيلام – بلدية عين الحمام، وأبويْسفن – بلدية بوزغن، ولخميس – بلدية عزازقة، وآيت بويحي – بلدية بني دوالة. والهمري – بلدية فرّيحة، وقرية آيت علي أوحرزون – بلدية بني يني، وتاجالت – بلدية الصوامع، آيت عقاذ – بلدية آيت بومهدي.

وشهدت ولاية سطيف، اندلاع حريقين تم اخمادهما نهائيا. ويتعلق الأمر بكل من المكان المسمى دوار تاكة – بلدية حربيل. وقرية بني خلاد – بلدية بوعنداس.

في حين، لا تزال الحراسة بولاية عنابة على حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 7 – بلدية عنابة.

ولاية قالمة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة عين عزوز – بلدية حمام النبائل

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بومرداس

كما تم إخماد حرائق بومرداس نهائيًا. على غرار حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية زعاترة – بلدية زموري. قرية بوعيدل – بلدية عمّال، غابة شوشة – بلدية زموري. غابة ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺯﺭﺍﺭﺍﺗﻦ – بلدية ﺗﻴﻤﺰﺭﻳﺖ.

ولاية الطارف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى رأس الواد – بلدية ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى قرية بوحوشة – بلدية عين الكرمة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى دوار السمن – بلدية لرجام ولاية تيسمسيلت نهائيًا.

ولاية خنشلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى لبرجات – بلدية ﺗﺎﻭﺯﻳﺎﻧﺖ

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

كما تم إخماد حرائق سوق أهراس نهائيًا. في كل من مشتى الراقوبة – بلدية عين السلطان، ومشتة فيض الوحش – بلدية مشروحة، و الحجاجية – بلدية مشروحة

ولاية تيبازة

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي بوفاضل – بلدية حجوط نهائيا.

ولايـة ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة التارية – بلدية ترعي بينان

تم إخماد الحريق نهائيًا.