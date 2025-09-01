اندلاع 48 حريقا خلال يوم واحد فقط !

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال يوم واحد حتى الساعة الثامنة صباحا. حيث تم تسجيل 48 حريقا.

وبلغ عدد حرائق الغابات، الأدغال والأحراش 48 حريقا، تم إخماد 38 حريقا نهائيا، ولا تزال العمليات جارية بـ6 نقاط. في حين أخمدت تحت الحراسة 3 حرائق.

ولاية الشلف

حريق غابة بالمكان المسمى واد الداموس دوار بوعمامة بلدية بني حواء

عملية الإخماد متواصلة.

ولاية بجاية

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بغابة بالمكان المسمى آيت مبارك بلدية آيت اسماعيل. وتدرقونت بلدية درقينة، اوريسين بلدية أوقاس.

في حين، تم إخماد نهائيًا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى آيت عنان بلدية درقينة. وتوريرث عمروش بلدية تيڤرة، واسردون بلدية سيدي عيش، واذوكار بلدية أذكار اغزر أوزاريف بلدية وادي غير. والمنطقة الصناعية بلدية القصر، وبوربيعة بلدية أوقاس، وتبابورت بلدية خراطة. وبوشريطوة بلدية خراطة. واغزر اعمارن، وبوعكراز، و لواسطه بلدية سوق الإثنين. ومرج ومان بلدية أميزور.

كما أخمد تحت الحراسة حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أسيال بلدية آيت إسماعيل اخروب بلدية أوقاس.

ولاية البليدة

كما تم إخماد نهائيا حريق غابة بالمكان المسمى حقوق رعوان بلدية أولاد يعيش.

ولاية تيزي وزو

تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اعقاشن بلدية أغريب، آيت خير بلدية آيت خليلي. وجسر بني دوالة بلدية تيزي وزو. قرية مزقن بلدية بوزغن، ترساتين بلدية عزازقة، آيت سيدي يحي بلدية أزفون.

كما يوجد تحت الحراسة حريق غابة بالمكان المسمى ابسكريان بلدية أغريب.

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال و أحراش بالمكان المسمى قرية عدني بلدية ارجن.

ولاية جيجل

في حين، تم إخماد نهائيًا حريق غابة بالمكان المسمى الزاوية بلدية تاكسانة

كما أخمد تحت الحراسة حريق غابة بالمكان المسمى بني ميمون بلدية أولاد يحيى خدروش.

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال و أحراش بالمكان المسمى امزاي بلدية برج الطهر. والمسايكة بلدية اولاد يحي خدوش. وبوعزون جيمار بلدية الشقفة

ولاية سطيف

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بغابة بالمكان المسمى أولاد علي بلدية ذراع قبيلة.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى دوار مرازيق بلدية حمام قرقور

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى شعبة القيطون بلدية الدهامشة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عنابة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى طريق شاطئ جنان الباي بلدية سرايدي

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قالمة

حريق غابة بالمكان المسمى الوريدة جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء

أخمد تحت الحراسة

ولاية بومرداس

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى قرية القرابيب بلدية خميس الخشنة. قرية القصر البغلة بلدية برج منايل، الدكان بلدية عمال.

ولاية الطارف

حريق غابة بالمكان المسمى بلغوبة بلدية عصفور

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيسمسيلت

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى دوار العرايبية بلدية الأزهرية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية خنشلة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى تيمتشاثين بلدية قايس

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مشتى بئر الشب بلدية بئر بوحوش. والحويـمة مشتى عين ماكر بلدية مشروحة.

غابة بالمكان المسمى مشتة لوريدة الداخلة بلدية مشروحة

أخمدت النيران تحت الحراسة

ولاية تيبازة

كما تم إخماد تحت الحراسة حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيد احمد أقلوش بلدية مسلمون.