اندلاع 7 حرائق اليوم

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 7 حرائق الغابات، الأدغال والأحراش خلال يوم واحد فقط، عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت ذات المصالح الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي يوم 20.09.2025 على الساعة 13سا00د، والتي أفادت بتسجيل اندلاع 7 حرائق الغابات، الأدغال والأحراش، حيث أخمدت 4 منها فيما تبقى العملية متواصلة بخصوص 3 حرائق أخرى.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى شريعة بلدية بني زيكي، وعملية الإخماد متواصلة.

ولاية قسنطينة

حريق غابة بمنطقة سيدي سليمان بلدية عين السمارة، وعملية الإخماد متواصلة.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بوسط مدينة برباشة بلدية برباشة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمري بلدية فلاين الماثن، تم إخماد الحريق نهائيا.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عنان بلدية درقينة، عملية الإخماد متواصلة.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أيت يحي بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عفرى بلدية خراطة، تم إخماد الحريق نهائيا.

