اندلاع 7 حرائق غابات بـ 5 ولايات 

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من تسجيل 7 حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر عدد من ولايات الوطن.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية سجلت إلى غاية من يوم السبت 7 حرائق تم إخماد حريقين ولا تزال العملية جارية على 5 منها.

وسجلت ولاية تيزي وزو حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى القلعة بلدية تيقزيرت وعملية الإخماد متواصلة.

وتم إخماد نهائيا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى اقامة 100 مسكن بلدية أزفون

وفي ولاية بومرداس تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل حريق أدغال و أحراش بقرية أولاد عبد الله بلدية شعبة العامر وعملية الإخماد متواصلة مع دعم جوي طائرات AT802، دعم من المفرزة الجهوية لولاية البويرة، الرتل المتنقل لولاية بومرداس).

وعرفت ولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى تيعشاش بلدية أميزور وعملية الإخماد متواصلة. بينما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى اذرارنفاذ بلدية أيت اسماعيل.

في حين عرفت ولاية تيسمسيلت حريق غابة بالمكان المسمى مديون - بلدية بني شعيب ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وسجلت ولاية تيبازة حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى دوار توارس — بلدية قوراية عملية الإخماد متواصلة.