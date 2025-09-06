اندلاع 7 حرائق غابات خلال 24 ساعة

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد 7 حرائق اندلعت على مستوى الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.05. على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.06 على الساعة 08سا00د اليوم. مشيرة أنه تم إخماد 7 حرائق نهائيا.

فولاية بجاية إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمزيلت - بلدية أكفادو، وإخماد حريق أدغال وأحراش آخر. بالمكان المسمى بوثيزيت – بلدية أوزلاقن، بالإضافة إلى إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أمرزاق – بلدية أوقاس.

وبولاية تيبازة، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة الزواوي – بلدية الناطور.

أما بولاية سطيف تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ايزعبارن – بلدية بوسلام، وإخماد حريق غابة. بالمكان المسمى غابة الشواوات – بلدية العلمة.

كذلك بولاية تلمسان، تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى احفير – بلدية عين الغرابة.

وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد سجلت ذات المصالح 5 حرائق وتم إخمادها كلها.

ولاية المدية: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى دوار المرابطين بلدية العمارية، تم اخماد الحريق نهائيا. حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى تالة العليا بلدية واد حربيل تم اخماده نهائيا.

ولاية ورقلة: حريق نخيل بالمكان المسمى حي حركات بلدية ورقلة، تم اخماد الحريق نهائيا.

ولاية سطيف: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى قرية بورديم بلدية عين لقراج، تم اخماد الحريق نهائيا.

وبولاية بجاية: حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى تيزي إجيسن بلدية سمعون، تم اخماد الحريق نهائيا.

