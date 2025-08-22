اندلاع 8 حرائق عبر هذه الولايات

شهدت عدة ولايات من الوطن، خلال ال24 ساعة الاخيرة، اندلاع 8 حرائق غطاء نباتيّ وغابات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في مختلف المناطق المتضررة للسيطرة على هذه الحرائق التي شملت الغابات والأدغال والأحراش.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد 7 حرائق بشكل نهائي في عدة ولايات.

ففي ولاية تيزي وزو، تم السيطرة على حريقين في غابة قريتي إغراين وأحميل. فيما أخمدت فرق الحماية المدنية حريق أدغال وأحراش بمنطقة الشلالات في تلمسان.

كما نجحت جهود الإخماد في إخماد حرائق مماثلة في كل من سطيف وسكيكدة وعنابة وميلة.

في المقابل، لا تزال جهود الإطفاء جارية للسيطرة على حريق واحد في ولاية جيجل، وتحديدًا في أدغال وأحراش بمنطقة المسيد ببلدية برج الطهر.

وتعمل فرق الحماية المدنية في الموقع لضمان إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وتؤكد الحصيلة أن معظم الحرائق التي اندلعت خلال هذه الفترة قد تم التحكم فيها بنجاح، مما يعكس يقظة وسرعة استجابة فرق الحماية المدنية في التعامل مع مثل هذه الحوادث.