اندلاع 8 حرائق غابات، أدغال وأحراش

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد عدة حرائق غابات، أدغال وأحراش عبر عدد من ولايات الوطن.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، فقد سجلت 8 حرائق غابات، أدغال وأحراش، تم إخماد اثنين منها.

فيما نجحت في إخماد 3 حرائق لا تزال تحت الحراسة، والعملية مستمرة على 3 أخرى.

وسجلت ولاية باتنة حريق غابة إيش علي حوز أشنتوف، بلدية وادي الشعبة وعملية الإخماد متواصلة.

وبولاية بجاية، سجِّل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى عين زبدة، بلدية بني مليكش، تم إخماده ووضعه تحت الحراسة.

ولاية البويرة شهدت حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى عين الزبدة بلدية أغبالو، تم إخماده ووضعه تحت الحراسة.

كما تم إخماد حريق ووضعه قيد الحراسة بولاية تيزي وزو، على مستوى كل من قرية إبسكرين وتبودشت، ببلدية أغريب.

بينما بقرية بوحامو بلدية عين الزاوية، وقرية تشنطيرث بلدية ذراع الميزان، فقد تم إخماد حريقين نهائيا.

وفي ولاية سكيكدة، سجل حريق أدغال وأحراش بقرية الحمام بلدية كركرة، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.