انزلاقات التربة تبتلع الفلبينيين

لقي 26 شخصا مصرعهم وفقد 23 آخرين بالفلبين، أمس الأحد، إثر انزلاق التربة نجم عن العاصفة الاستوائية “كاي تاك” في جزيرة بوسط شرق البلاد.

وحسب مسؤول في إدارة الكوارث، فإن 26 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 23 آخرين في حوادث انزلاق للتربة.

وكانت السلطات تحدثت السبت عن سقوط ثلاثة قتلى، لكن لم يعرف ما إذا كانت الحصيلة الجديدة تشملهم.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عزمه على التوجه قريبا إلى المنطقة المنكوبة.

ويضرب الفلبين سنويا نحو 20 إعصارا أو عاصفة أقل قوة في اليابسة أو البحر، ما يزيد من محنة ملايين الفقراء.