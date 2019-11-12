انزلاق التربة بطريق المهير في برج بوعريريج

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حذر عدد من سكان وأهالي بلدية زلامطة التابعة لدائرة الهاشم في ولاية معسكر من مغبة مخلفات ما قد يحدث لاحقا بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه…
تمكنت الحماية المدنية من العثور على الشاب المفقود، الذي جرفته مياه وادي بوبهير، في تيزي وزو.
ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 27 سنة، وينحدر من…
أدانت محكمة وادي ارهيو، بغليزان، سنة سجن، منها 6 أشهر غير نافذة،في حق الشرطي المتسبب وفاة شاب إثر حادث مرور.
وأودى الحادث المروري، بحياة شاب ببلدية…
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