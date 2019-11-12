عاجل

انزلاق التربة بطريق المهير في برج بوعريريج

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
انزلاق التربة بطريق المهير في برج بوعريريج
بقلم أسماء.ع

شهد، صبيحة اليوم الثلاثاء، الطريق الولائي رقم 41، انزلاق التربة، بين بلدية المهير وبلدية المزدور التابعة للبويرة.

وتعرف معظم ولايات الوطن، أمطار غزيرة ورياح قوية، مماأدى إلى ارتفاع منسوب المياه وغلق للطرقات في عديد المناطق.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=725294

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com