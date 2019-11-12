انزلاق التربة بطريق المهير في برج بوعريريج

شهد، صبيحة اليوم الثلاثاء، الطريق الولائي رقم 41، انزلاق التربة، بين بلدية المهير وبلدية المزدور التابعة للبويرة.

وتعرف معظم ولايات الوطن، أمطار غزيرة ورياح قوية، مماأدى إلى ارتفاع منسوب المياه وغلق للطرقات في عديد المناطق.