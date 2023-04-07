قناة النهار انسبيكتور كمال في تعليق على فيديو “الإمام والقطة” .. بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أفريل 2023 - 11:21 شارك غرِّد أرسل 33 0 انسبيكتور كمال في تعليق على فيديو “الإمام والقطة” .. “الجزائريين قلبهم حنين”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rM0Zg برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رجال صدقوا: الصحابي الجليل سماك بن خرشة قناة النهار 29 مارس سمير من فرقة الداي: هذه هي قصة كتابة أغنية "أنا جزائري" قناة النهار 02 أفريل وزارة المالية / مراسم تسليم واستلام المهام بين جمال كسالي و لعزيز فايد قناة النهار 18 مارس رجال صدقوا : الصحابي الوحيد الذي نزل من أجله جبريل قناة النهار 04 أفريل المريضة نجار رحيمة تناشد المسؤولين والمحسنين لمساعدتها على العلاج قناة النهار 21 مارس "محمد علال: "سمير ميستر إيكس عندو مستوى عالي في النقد والمخرج لازم يكرمو قناة النهار 30 مارس رجال صدقوا : أسد الله الغالب..علي بن أبي طالب قناة النهار 26 مارس فرقة إيوال يكشفون عن سر دمج الإيقاع الشاوي مع الموسيقى العصرية قناة النهار 05 أفريل " مفيدة عداس: "الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال قناة النهار 27 مارس سفير الجزائر بايطاليا :الجزائر ستشهد تحولا تكنولوجيا بتصنيع سيارات محلية لتغطية السوق قناة النهار 20 مارس