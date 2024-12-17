انسحاب جماعي لمسيري وداد مستغانم !

أعلنت إدارة وداد مستغانم الناشط في القسم الثاني هواة مجموعة “وسط-غرب” عن انسحاب جماعي للمسيرين بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها النادي.

ووصفت إدارة “الوام” في بيان وجهته أول أمس، إلى السلطات المحلية والأنصار، وضعية الفريق بـ “المعقدة”، مبرزة بأنها قرّرت الانسحاب نهائياً من تسيير النادي.

كما أشار أعضاء المكتب، إلى أنهم حرصوا على سيرورة النادي بأموالهم الخاصة وأموال الممول قايد عمار، منذ الصائفة الماضية. لكنهم لم يجدوا المرافقة التي كان ينتظرونها من أجل لعب الأدوار الأولى.

مؤكدين أنه كانت لديهم نداءات واستغاثات عديدة، أملا في تدخل الجهات المعنية. والحصول على جرعة أكسجين من أجل التنفس قريباً، وأنهم طرقوا جميع الأبواب ولكن من دون جدوى.

وأمام الوضع الحالي، أوضح أعضاء المكتب الـ 7 بقيادة الرئيس محمد بلعربي. بأنه لم يكن أمامهم حل آخر، غير مصارحة جمهور الوداد، بما يحدث من العجز المالي التام لتسيير الفريق بكل فئاته.