انسحاب فريق باشاك شهير التركي بسبب العنصرية

انسحب نادي باشاك شهير التركي من المواجهة أمام نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بسبب عبارة عنصرية اطلقها الحكم الرابع في حق ديمبا با.

وانسحب فريق اسطنبول باشاكشهير التركي من المباراة بسبب عنصرية الحكم الرابع في التعامل مع اللاعب السنغالي ديمبا با المتواجد على دكة بدلاء الفريق، أو في سيناريو آخر ضد المساعد بيير ويبو.

وأراد الحكم الرابع إشهار البطاقة الصفراء لديمبا با أو بيبر ويبو على دكة البدلاء فذهب لحكم الساحة ولم يقل اسم السنغالي بل قال “هذا الرجل الأسود”.

وثار لاعبو اسطنبول باشاكشهير غضباً على حكم اللقاء متسائلين لماذا تدعوه بالرجل الأسود في لقطة واضحة ضد العنصرية