انسحاب ممثلين فلسطينيين من مهرجان “كان” بسبب تصنيف عملهم كفيلم إسرائيلي

قرر مجموعة من الممثلين الفلسطينيين أبطال فيلم “فليكن صباحا” (Let It Be Morning) مقاطعة دورة مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، وذلك احتجاجا على تصنيف اللجنة المنظمة فيلمهم أنه فيلم إسرائيلي.

وعلى الرغم أنها فرصة ذهبية للمواهب الجديدة للوصول إلى العالمية والالتقاء بالسينمائيين من حول العالم ،فإن أبطال فيلم “فليكن صباحا” ،الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية التي فرضها الاحتلال عليهم، قرروا اتخاذ موقف ومعارضة أي محاولات لطمس هويتهم وثقافتهم الفلسطينية وإقصائهم كمواطنين فلسطينيين.

و نشر الممثلون بيانا بشأن قرار انسحابهم من المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي بيانا قالوا فيه “ليس بمقدورنا أن نتغاضى عن التناقض الكامن في تصنيف الفيلم في مهرجان “كان”على أنه فيلم إسرائيلي، فيما يواصل الكيان الصهيوني حملته الاستعمارية المستمرة منذ عقود طويلة وممارستها التطهير العرقي والطرد والفصل العنصري ضدنا، ضد الشعب الفلسطيني”.

ورفض أبطال الفيلم أن يقفوا مكتوفي الأيدي أو أن يقبلوا تسمية الجهة التي ارتكبت الموجة الأخيرة من القتل والعنف بحق الشعب الفلسطيني، لأن الصمت “لا يؤدي فقط إلى تشريع الفصل العنصري، إنما يسمح أيضا بإنكار وتبييض العنف والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.

ووقع على البيان مجموعة من الفنانين البارزين في فلسطين و الوطن العربي