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انسيني: “غولام لاعب رائع ونفتقده معنا”

الرياضة
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انسيني: “غولام لاعب رائع ونفتقده معنا”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف مهاجم نادي نابولي، لورنزو انسيني، أنه وزملائه يفتقدون لخدمات الدولي الجزائري فوزي غولام، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الفريق.

وصرح لورنزو انسيني، لموقع “توتو نابولي” الإيطالي في هذا الخصوص قائلا: “نفتقد لفوزي غولام، الذي يعد لاعبا كبيرا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “غولام لاعب جيد ويقوم بتأدية دور رائع، لكن لا يجب أن ننسى ما يقدمه زميلنا ماريو روي، (بديل غولام)”.

من جهته تحدث رئيس نابولي، دي لورنتيس، عن استعادة غولام، لعافيته وصرح بخصوصه: “غلام تجاوز مراحل عديدة في وقت سريع”.

للإشارة فإن آخر الأخبار الواردة من إيطاليا تؤكد احتمال عودة مدافع الخضر للميادين، نهاية الشهر المقبل بعد تماثله للشفاء.

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