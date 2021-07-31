انشاء القطب الجهوي للشرق الجزائري لضمان تموين المستشفيات بالاوكسجين تحت إشراف والي جيجل

قرر والي ولاية جيجل عبد القادر كلكال انشاء القطب الجهوي للشرق الجزائري، لضمان التموين المنتظم للمؤسسات الاستشفائية بمادة الاوكسجين الطبي. واضحت مصالح الولاية في بيانها ان القطب الجهوي للشرق الجزائري سيقوم تحت إشراف الوالي. كما يقوم شخصيا بتوزيع الكميات القليلة المتوفر لديه عبر 14 ولاية بما فيها ولاية باتنة.

وتكللت الجهوذ المبذولة في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها البلاد بالموافقة بتعبئة أكثر من 350 قارورة أوكسجين من مصنع عنابة. وهذا لفائدة المؤسسات الاستشفائية للولاية وذلك حين توفر الانتاج عشية هذا اليوم.

وأضاف البيان فقد تواصلت السلطات المحلية القطب الجنوبي بورقلة، قصد تدعيم الولاية بكميات اضافية نظرا للاحتياجات المتزايدة للمرضى بالمؤسسات الاستشفائية المتواجدة عبر تراب الولاية.

والجدير بالذكر انه تم استقبال يوم الامس 5000 لتر، واليوم 3000 لتر وغدا 6000 لتر من الاوكسجين توزع بعقلنية على المؤسسات الاستشفائية المعنية.

كما تواصل السلطات المحلية جهودها لاقتناء كمية اكبر من الاوكسجين لمحاولة تلبية احتياجات المؤسسات الاستشفائية للولاية.