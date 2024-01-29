كشف وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الإثنين، عن التوقيع على مذكرة تفاهم بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، بشأن انشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر.

وأوضح الفقي خلال كلمة ألقاها الوزير التونسي خلال إنطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية. أن مساعي البلدين المشتركة تعطي دفعا قويا واطارا مرجعيا يكون الملهم لرسم برامج ومشاريع واقعية. من شانها الرفع من مستوى العيش بهذه المناطق فضلا عن توحيد الجهود في اتجاه تعزيز مجالات علاقات التعاون والتكامل رفعا لكل التحديات المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما ذكر الوزير التونسي بالنسيق الايجابي للقاءات الثنائية التي تلتئم بالبلدين من خلال اليات التعاون الأخوي. القائم في اطار اللجنة الكبرى المشتركة التونسية-الجزائرية التي عقدت دورتها اكتوبر الفارط بالجزائر. وما تمخض عنها من توصيات تتنزل في اطار الرغبة المشتركة في الارتقاء لعلاقات التعاون الايجابي. القائمة بين البلدين من خلال توسيع مجالات التعاون القائمة واستشراف القطاعات الجديدة التي تتيح لكلا البلدين. افقا جديدة للارتقاء بهذه الى مراتب وطموحات وانتظارات الشعبين.

وبالمناسبة نوه الفقي بمشروع الدراسة الخاصة بالتنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود. بين تونس ممثلة في ولاية جندوبة والجزائر ممثلة في ولاية الطارف والممول من طرف المؤسسة الدولية الاسلامية في تمويل التجارة. في اطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من اجل التجارة الدولية. والتي عقدت اجتماعها الاول بولاية الطارف يومي 15 و16 اكتوبر الفارط واننا. وقال الوزير التونسي في هذا الصدد ” اذ نبارك هذا التوجه في اطار علاقات التعاون متعددة الاطراف ونتطلع الى. تجسيد مخرجات هذا الاجتماع والبرنامج عموما فإننا نأمل في تعزيز هذا البرنامج لتشمل باقي الولايات خدمة للمصلحة المشتركة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور