انشاء لجنة وزارية لمتابعة وضعية السوق واستقرار الأسعار

تمّ، اليوم الثلاثاء، إنشاء لجنة متعددة القطاعات على مستوى ديوان الوزير الأول. تسهر بصفة دائمة على متابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وجاء قرار اللجنة الوزارية، على هامش ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، لاجتماع مجلس وزاري مشترك. خصّص لدراسة التدابير الخاصة للتموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بجميع المواد الغذائية. خاصة ذات الاستهلاك الواسع وكذا الخضر والفواكه واللحوم والدواجن.

كما تناول كذلك هذا الاجتماع إجراءات عملية لضمان وفرة السيولة النقدية. خاصّة على مستوى مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية.

