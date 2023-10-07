 انشاء 10 آلاف مؤسسة اقتصادية مصغرة قبل نهاية السنة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري، اليوم السبت، أنه هناك 284 مشروع مبتكر. سيؤول بأصحابها الى انشاء مؤسسات ناشئة وهذا ما يخلق الثروة لامحال، مضيفا أنه لدينا 740 مؤسسة اقتصادية.

وخلال ندوة إلامية لتقييم عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، قال بداري سنصل قبل نهاية السنة إلى انشاء 10 آلاف مؤسسة اقتصادية مصغرة كأقل تقدير. وهذا بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف بداري “نحن نشجع التشغيل من خلال مؤسسات اقتصادية ناشئة أو التشغيل الفردي. الذي سيخلق الثروة، نظرا لتبعاته المالية والتي هي اقل بكثير من الدخول في نظام مرتبي وبالتالي هذا التكامل مع وزارة اقتصاد المعرفة هو من اجل خلق الثروة وجعل من الجامعة الجزائرية محركا للإقتصاد الوطني”.