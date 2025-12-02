إعــــلانات
انشقاقات واسعة في تنظيم “ماك” الإرهابي

بقلم النهار أونلاين
يشهد تنظيم “ماك” الإرهابي في الفترة الأخيرة انشقاقات واسعة لقياديين وأعضاء بارزين فيما يسمى ب”الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل”، وذلك بسبب تحول هذا التنظيم إلى أداة في أيدي الدوائر المغربية والصهيونية المعادية. من أجل تنفيذ مخططات هدامة تسعى لضرب الدولة الجزائرية.

