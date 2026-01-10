انضباط دفاعي يُنقذ الخضر أمام الاندفاع النيجيري في شوط أول سلبي

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب نيجيريا، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بالتعادل السلبي (0-0).

في اللقاء الذي يحتضنه ملعب “مراكش”، وسط حضور جماهيري غقير وأجواء تنافسية عالية.

ودخل أشبال الناخب بيتكوفيتش، اللقاء بحذر واضح، في ظل الاندفاع البدني الكبير الذي ميّز أداء المنتخب النيجيري، حيث حاول هذا الأخير فرض ضغطه منذ الدقائق الأولى عبر اللعب المباشر والسرعة في التحولات، غير أن دفاع “الخضر” كان في الموعد وأبان عن صلابة كبيرة، بقيادة خط خلفي منضبط أغلق المنافذ وأحسن التعامل مع الكرات العرضية والمحاولات الفردية.

ورغم تعدد محاولات “النسور” لبلوغ شباك الحارس زيدان، إلا أن التمركز الجيد والانضباط التكتيكي لعناصر المنتخب الوطني حال دون تلقي أي هدف، ليؤكد الدفاع الجزائري جاهزيته في المواعيد الكبرى.

في المقابل، اكتفى المنتخب الجزائري بمحاولات محتشمة في الشق الهجومي خلال هذا الشوط، حيث طغى الحذر على أداء الخط الأمامي، مع التركيز أكثر على التوازن الدفاعي وعدم ترك المساحات، ما جعل فرص التسجيل نادرة ومحدودة.

وبين صلابة الدفاع الجزائري واندفاع المنتخب النيجيري، انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، في انتظار شوط ثانٍ يُتوقع أن يشهد نسقًا أعلى وتغييرات تكتيكية من الطرفين لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.