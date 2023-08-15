انضمام الجزائر إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

ووفقا لهذا المرسوم الرئاسي رقم 23-281 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 50 “تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مع كل التحفظات والتصريحات التفسيرية, إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972, المعدلة”.

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية, مرسوما رئاسيا آخرا (رقم 23-282 المؤرخ في 31 يوليو 2023) يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنتدى الدول المصدرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز, الموقع بالجزائر العاصمة بتاريخ 26 يناير 2023.

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