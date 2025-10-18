انضمام الجزائر لرابطة “الآسيان”.. بوغالي يتلقى التهاني من سفراء ثلاث دول

تلقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رسائل تهنئة من قبل سعادة سفراء كل من جمهورية إندونيسيا وماليزيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية، على التوالي. شاليف أكبر وداتوك ريزاني وإروان محمد مزلان وتران كوك خان. وذلك عقب حصول المجلس الشعبي الوطني على صفة العضو الملاحظ. لدى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأيبا). خلال انعقاد جمعيتها العامة الـ46 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025.

وحسب المجلس الشعبي الوطني، سعادة سفراء الدول الثلاث والتي تعد من بين الدول المؤسسة للآسيان. ثمّنوا الديناميكية الفعالة التي تشهدها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، والتي تسعى إلى توسيع نطاق أنشطتها. ليشمل التعاون مع القارة الآسيوية، وتحديداً مع دول جنوب شرق آسيا، من أجل العمل سوياً لترقية مبادئ السلم والأمن والاستقرار والرقي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور