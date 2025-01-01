انضمام بلغاريا ورومانيا إلى “شنغن” كاملا يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي انضمام بلغاريا ورومانيا بشكل كامل إلى منطقة “شنغن” للسفر من دون تأشيرة بين دول التكتل.

واتخذ وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي هذا القرار في 12 ديسمبر الماضي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقررت الدول المجتمعة إدراج بلغاريا ورومانيا في منطقة “شنغن” عبر البر أيضا، ليرتفع الإجمالي إلى 29 بلدا.

وكانت الدولتان قد انضمتا في 31 مارس، إلى منطقة السفر الحرة للاتحاد الأوروبي عبر البحر والجو. وواجهت بلغاريا ورومانيا معارضة من هولندا والمجر والنمسا في عملية الانضمام إلى منطقة شنغن.

وسحبت بعض البلدان التي كانت تعبر عن تحفظاتها بشأن الهجرة والفساد، وآخرها النمسا، قرار النقض الذي فرضته سابقا.

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