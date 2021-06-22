انضمام بن العمري لنادي قطر.. مسألة وقت فقط !

كشفت صحيفة “الشرق” القطرية، أن النجم الجزائري “جمال بن العمري” على بعد خطوة من الانضمام لنادي “قطر” القطري، حيث تم الاتفاق على كل شيء، والإعلان الرسمي مسألة وقت فقط، فهذه الصفقة تنتظرها كثيرا الجماهير القطراوية.

وجاء في ذات الصحيفة، أن صخرة دفاع الخضر “بن العمري”، سيكون آخر المحترفين في صفوف الفريق القطري بعد الاتفاق على الإبقاء على “بلايلي” والعراقي “بشار رسن”، بالإضافة إلى المستقدم الجديد الإسباني “خافي مارتينيز”.

وتريد إدارة الفريق القطري إنهاء ملف التعاقدات والمدرب مبكرا من أجل التحضير المثالي للموسم الجديد من أجل التنافس على الألقاب.