انطلاقا من دول الشرق الأوسط ومجاورة.. افشال محاولتي إبحار سري لـ 39 حراڨا بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمحاربة الجريمة المنظمة بالغرب وهران في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين. مختصتين في تنظيم رحلات ابحار سري وتوقيف 39 شخصا.

العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران. اسفرت عن بتوقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت.

كما تم خلال العمليتين حجز 7 قوارب مزودة بـ 7 محركات تفوق قيمتها المالية 04 ملايير سنتيم، 13 مركبة من مختلف العلامات، مع ضبط 700 لتر من البنزين، معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي الي جانب حجز مبالغ مالية فاقت 01 مليار وسبعة مئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 أورو، 1470 دولار أمريكي ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبث في القضية.