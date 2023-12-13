انطلاق أشغال إعداد المخطط الوطني للطفولة

أشرفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأربعاء، على اطلاق أشغال إعداد المخطط الوطني للطفولة من طرف اللجنة المكلفة بإعداده.

وتتكون اللجنة المكلفة باعداد هذا المخطط من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية،خبراء،مجتمع مدني. وتتشكل من 46 عضوا وتمّ تنصيبها بتاريخ 20 نوفمبر الفارط.

هذا وقد شملت محاور المخطط في مجملها والتي يتم العمل خلالها بأفواج عمل تعزيز الإطار القانوني في مجال الطفولة. الجودة والنوعية في الخدمات الأساسية الموجهة للأطفال(رعاية صحية،تعليم،تكوين..)، تحقيق الرفاه الاجتماعي للطفولة(الأسرة،برامج اجتماعية،ترفيه،ثقافة رياضية..)، الوقاية والحماية الآنية للأطفال سعيا لتوفير بيئة آمنة لهم، بناء جسور قوية لتفعيل التنسيق والتدخل المدمج تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.

وتجدر الاشارة أنّ الهدف الاستراتيجي المخطط تكمن في تمكين كافة المتدخلين في مجال حماية وترقية الطفولة من إطار يحدد التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة في بيئة آمنة وتضمن لهم النمو السليم عبر كافة مراحل الطفولة وتحميهم من كل مصادر الخطر.

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