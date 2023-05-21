انطلاق أشغال إنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر بميناء أرزيو

انطلقت اليوم الأحد، أشغال توسعة ميناء أرزيو لإنجاز رصيفين مخصصين لتصليح البواخر .

وقد أشرف على انطلاق هذه الأشغال وزير النقل يوسف شرفة الذي تواجد اليوم بوهران في زيارة عمل وتفقد.

وسيتم إنجاز هذين الرصيفين المتربعين على مساحة خمسة (5) هكتارات على طول 220مترا وعمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها, مما سيسمح بإصلاح سفن ذات الحجم الكبير.

كما يتضمن المشروع الذي تتولاه المؤسسة الوطنية لبناء وإصلاح السفن “ايريناف” إنجاز على اليابسة ست ورشات. ويتعلق الأمر بكل من ورشة “المراجل” و “الميكانيك” و “الأنابيب و الطلاء”. و “النجارة و الإنارة و التلحيم” و “الصيانة”.

وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق أشغال التوسعة ذكر شرفة: “لأول مرة سنقوم بوضع ورشة وطنية لإصلاح السفن بكل التجهيزات وفق المقاييس المعمول بها حتى تكون محطة محورية لإصلاح كل أنواع السفن, سواء تلك التابعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة و حتى الدول التي هي بحاجة لتصليح سفنها”.

تسليم المشروع في آجال لا تتعدى 15 شهرا

وشدد الوزير على تسليم هذا المشروع في اجال لا تتعدى 15 شهرا. وكذا الانتهاء من أشغال توسعة ميناء أرزيو في اجال لا تتعدى 24 شهرا على أقصى تقدير.

للإشارة تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو لمجمع جزائري صيني (كوسيدار و ميديترام- شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر ب 45 مليار دج من ميزانية المؤسسة.

كما تتضمن الأشغال إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر. وبعمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها. ويتربع على مساحة 52 هكتارا و يضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية. وكذا معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا و موقع آخر مخصص لإصلاح السفن.

وسيساهم هذا المشروع في إضفاء ديناميكية أكبر على حركة تصدير واستيراد البضائع. علاوة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة مع تشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات, وفق الشروحات المقدمة من الرئيس المدير العام لميناء أرزيو قيداري بن سالم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.