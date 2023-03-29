انطلاق أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر في “كاب جنات” ببومرداس

انطلقت أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات-شرق بومرداس، بصب أول متر مكعب من الخرسانة. بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ومسؤولي مؤسسات الإنجاز والسلطات الولائية.

كما قال من جهته، الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، لطفي زنادي. خلال التوضيحات التي قدمها للوزير لدى حضوره انطلاق أشغال إنجاز محطة مياه البحر، أن عملية صب الخرسانة. التي تمت اليوم “مهمة وستتبع بمضاعفة الجهود لإتمام المشروع في الآجال التعاقدية”.

وأدرج إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر تسليمه شهر ديسمبر 2024، كما أشار إليه المتحدث، ضمن المخطط التنموي لرئيس الجمهورية الممتد بين سنتي 2022 و2024 والذي يتضمن إنجاز خمسة محطات مماثلة عبر ولايات وهران وبجاية والطارف وبومرداس وتيبازة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.

وحسب نفس الشروحات المقدمة بعين المكان، يتربع المشروع على مساحة تقدر ب 16 هكتارا، ليس بعيد عن محطة تصفية مياه البحر بساحل نفس البلدية التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2011.

في حين، تصل القدرة الإنتاجية للمحطة الجديدة زهاء 300.000 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة. التي ستساهم في تحسين قدرات التزود بمياه الشرب لسكان ولايتي بومرداس والجزائر.

وزير الطاقة يشدد على دعم العمال لتقليص آجال الانجاز